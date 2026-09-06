Kilis\'te 4 ülkeden 24 genç, Horoz Karası üzüm hasadında buluştu

Erasmus+ programı kapsamında Kilis'te bir araya gelen Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 24 genç, sınırın sıfır noktasında kentin yöresel değeri Horoz Karası üzümünü topladı. Gençler, üzümün serim ve kurutma aşamalarını da uygulamalı olarak öğrendi.

Erasmus+ programı kapsamında Kilis'te düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen katılımcılar, sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı gerçekleştirdi. Kilis'in önemli yöresel değerlerinden Horoz Karası üzümünün toplama, serim ve kurutma aşamaları katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlik kapsamında üzüm bağında çalışan katılımcılar, üreticilerden üzümün nasıl toplandığını öğrenerek hasada eşlik etti. Daha sonra toplanan üzümlerin nasıl serildiği ve kurutma işleminin hangi aşamalardan geçtiği konusunda bilgi aldı.

Etkinliğin amacının farklı ülkelerden gelen katılımcılara Kilis kültürünü ve yöresel değerlerini tanıtmak olduğunu belirten Proje sorumlusu Halil Karaca, "Erasmus+ programı kapsamında 4 ülkeden gelen katılımcılarımızla birlikte Kilis kültürünün önemli değerlerinden biri olan Horoz Karası üzümünün toplama aşamasındayız. Burada üzümün nasıl toplandığını ve sonrasında nasıl serim yapıldığını, kurutma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini görecekler. Şu anda üzüm topluyorlar. Sınırları kaldırıp 24 katılımcıyla hep birlikte üzüm toplama etkinliğine geldik" diye konuştu

Bulgaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen yabancı katılımcılar ile Türk katılımcılar etkinliğin oldukça eğlenceli geçtiğini ifade etti. Katılımcılar, sınırın sıfır noktasında farklı ülkelerden insanların bir araya gelmesinin kültürlerin kaynaşmasına katkı sağladığını belirtti.