Kilis\'te Sağanak ve Sis

Kilis'te etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler 4'lü çakarlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağışla birlikte yer yer yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman azalırken, özellikle ana arterler ve kavşaklarda trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerlerken, yayalar da yağıştan korunmak için tedbirli davrandı. - KİLİS
