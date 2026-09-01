Kilis'te yağışlar Sapkanlı Göleti ve Afrin Çayı'nda su seviyesini yükseltti, kuraklık etkisi azaldı
Kilis'te son günlerde etkili olan yağışlar, kent genelinde su kaynaklarını olumlu etkiledi. Musabeyli ilçesi Sapkanlı köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti ile Afrin Çayı'nda su seviyesinde belirgin artış gözlendi. Uzun süredir kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletin geniş bir bölümü yağışlarla yeniden suyla kaplandı.
Kilis'te son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kentteki gölet ve akarsularda su seviyeleri yükseldi.
Kent genelinde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti ile Afrin Çayı'nda yağışların ardından su seviyesinde belirgin artış gözlendi.
Yağışlarla birlikte göletteki su miktarı artarken, uzun süredir etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletin geniş bir bölümü yeniden suyla kaplandı.
Kaynak: İHA
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