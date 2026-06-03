Kınalı Keklikler Doğaya Salındı

Sivas'ta bir kişi tarafından usulsüz şekilde ele geçirilen 4 kınalı keklik doğaya salındı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yapılan çalışmada 4 adet kınalı keklik tespit edildi. Kekliklerin usulsüz şekilde ele geçirildiğini tespit eden ekipler, kekliklere el koydu. Şahıs hakkında gerekli işlemler yapılırken 4 keklik kontrollerin ardından doğaya salındı. - SİVAS