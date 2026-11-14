Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yüzde 100 hibeli kovan tabanı dağıttı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yüzde 100 hibeli kovan tabanı dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pınarhisar'da bal üreticilerine yüzde 100 hibeli kovan tabanı dağıtıldı. 2026 yılı İl Özel İdaresi desteğiyle Birliğe kayıtlı üreticilere verilen destek, ekipman ihtiyacını karşılamayı ve maliyetleri azaltmayı hedefliyor.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bal üreticilerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 100 hibe desteğiyle plastik kovan tabanı dağıtımı gerçekleştirildi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı Kırklareli İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen projeyle, Pınarhisar Bal Üreticileri Birliğine kayıtlı üreticilere plastik kovan tabanları teslim edildi.
Tamamı hibe olarak sağlanan destekle gerçekleştirilen dağıtımla, arıcıların ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasının ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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