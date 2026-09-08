Kırklareli'nde arılı kovanlar yerinde kontrol edildi, üretim verileri incelendi
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, Lüleburgaz'daki arılıklarda kovanları yerinde kontrol ederek üretim verilerini inceledi. Ekipler, arıcılarla bakım teknikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunarak üretim süreçlerini değerlendirdi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, Lüleburgaz'da bulunan arılıklarda arılı kovan tespiti amacıyla yerinde kontroller gerçekleştirildi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Lüleburgaz ilçesinde süren çalışmalar dahilinde arılıklarda bulunan kovanlar yerinde kontrol edilirken, üretim verileri incelendi. Teknik personel, arıcılarla bakım teknikleri konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak üretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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