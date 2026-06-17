Kırklareli'nde Ay ve Venüs Buluştu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Ay ve Venüs Buluştu

Kırklareli\'nde Ay ve Venüs Buluştu
17.06.2026 23:52
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Kırklareli'nde ay ve Venüs'ün yan yana görünmesi kartpostallık manzaralar yarattı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görüldüğü gibi Kırklareli'nde de ay ve Venüs'ün aynı karede buluştuğu anlar kartpostallık manzara oluşturdu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de gökyüzünde ay ile Venüs'ün yan yana görünmesi izleyenleri mest etti. Gökyüzünde Türk bayrağındaki ay-yıldızı andıran benzersiz buluşma görenleri kendine hayran bıraktı. Hilal ve yıldızın yan yana oluşturduğu görsel güzellik izlenmesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kırklareli'nde Ay ve Venüs Buluştu - Son Dakika

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