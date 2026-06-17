Kırklareli\'nde Ay ve Venüs Buluştu

Türkiye'nin birçok bölgesinde görüldüğü gibi Kırklareli'nde de ay ve Venüs'ün aynı karede buluştuğu anlar kartpostallık manzara oluşturdu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde de gökyüzünde ay ile Venüs'ün yan yana görünmesi izleyenleri mest etti. Gökyüzünde Türk bayrağındaki ay-yıldızı andıran benzersiz buluşma görenleri kendine hayran bıraktı. Hilal ve yıldızın yan yana oluşturduğu görsel güzellik izlenmesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. - KIRKLARELİ