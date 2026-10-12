Kızılcahamam'da ayılar ilçe sokaklarına indi, vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi - Son Dakika
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Kızılcahamam'da ayılar ilçe sokaklarına indi, vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda görüntülenen ayılar, artık ilçe sokaklarına kadar iniyor. İlçe sakinleri sokakta ayılarla karşılaşabiliyor; vatandaşlar karşılaştıkları ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, ilçe sakinlerii sokaklarda ayılarla karşılaşabiliyor.

Ankara'nın ormanlarıyla meşhur Kızılcahamam liiçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda görüntülenen ayılar artık ilçe sokaklarına kadar inmeye başladı. İlçe sakinleri sokaklarda her an ayılarla karşılaşabiliyor. Vatandaşlar sokaklarda karşılarına çıkan ayıları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: İHA
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