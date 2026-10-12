Kızılcahamam'da ayılar ilçe sokaklarına indi, vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, ilçe sakinlerii sokaklarda ayılarla karşılaşabiliyor.

Ankara'nın ormanlarıyla meşhur Kızılcahamam liiçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda görüntülenen ayılar artık ilçe sokaklarına kadar inmeye başladı. İlçe sakinleri sokaklarda her an ayılarla karşılaşabiliyor. Vatandaşlar sokaklarda karşılarına çıkan ayıları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.