Kızıltepe\'de yarım asırlık atıksu hattı 1000 metrede yenilendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce, Kızıltepe ilçesinde yaklaşık yarım asırlık atıksu ana kolektör hattının 1000 metrelik bölümünde yenileme ve kapasite artırımı çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık yarım asırlık atıksu ana hattı yenilenerek kapasitesi artırıldı. Yenilenen hatla birlikte ilçenin altyapı sisteminin daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi, özellikle yoğun nüfuslu mahallelerin atıksu ihtiyacının daha sağlıklı şekilde karşılanması hedefleniyor.

Özellikle kış aylarında yoğun yağışların oluşturduğu yükü karşılamakta yetersiz kalan, ekonomik ömrünü tamamlayan ve zamanla yerleşim alanlarının altında kalarak muhtemel arıza ve tıkanmalara müdahaleyi zorlaştıran 300 milimetre çapındaki ana atıksu hattı, 600 milimetre çapındaki yeni hatla yenilendi. Böylece hattın taşıma kapasitesi iki katına çıkarılarak atık suların daha güvenli ve kesintisiz şekilde iletilmesi sağlanması amaçlanıyor.

Çevredeki yerleşim alanlarından kaynaklanan ve Zergan Deresi'ne ulaşan atık suların kolektör hattına alınarak arıtma tesisine yönlendirilmesiyle, dereye ulaşan atıksu miktarının en aza indirilmesi, halk sağlığının korunması ve çevresel kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Koçhisar, Yeni Mahalle ve Tepebaşı başta olmak üzere ilçe merkezinin atık su yükünü taşıyan ana hatta yürütülen çalışmalar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık yarım asırlık atık su ana kolektör hattının 1000 metrelik bölümünü yenilediklerini ve hattın kapasitesini artırdıklarını belirtti.

Özellikle kış aylarında yağmur suyu giderlerinin de bağlı olduğu eski kolektör hattında şişme ve taşma sorunlarının yaşandığını ifade eden Erçin, Kızıltepe'de benzer yeni kolektör hattı yapımı ve yenileme çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.