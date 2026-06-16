Şehrin stresine "Fuar Park" molası - Son Dakika
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Şehrin stresine "Fuar Park" molası

Şehrin stresine "Fuar Park" molası
16.06.2026 11:24  Güncelleme: 11:26
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllar fuar alanı olarak kullanılan bölge, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek kütüphane, sanat galerisi, göl ve yeşil alanlarla donatılmış bir park haline getirildi. Vatandaşlar yeni yaşam alanından memnun.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun yıllar fuar alanı olarak hizmet veren bölge, yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. İçerisinde kütüphane, sanat galerisi, göl ve geniş yeşil alanlar barındıran park, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen ve şehrin merkezinde yer almasına rağmen ziyaretçilerine gürültüden uzak, sakin bir ortam sunan alan, günün her saatinde farklı yaş gruplarını ağırlıyor. Geniş yeşil alanlara ve göl manzarasına sahip olan park, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Park bünyesinde faaliyet gösteren Alev Alatlı Kütüphanesi, sessiz çalışma ortamıyla özellikle ders çalışan ve kitap okumak isteyen gençlere gün boyu hizmet veriyor. Alanın kültürel yönünü oluşturan Sanat Galerisi ise resim ve seramik gibi farklı disiplinlerden oluşan dönemsel sergilere ev sahipliği yapıyor.

Yürüyüş parkurları, bisiklet ve paten yolları ile çocuk oyun alanlarıyla dikkati çeken parkta, Fuar Gölü'nde yüzen ördek ve kazlar da doğal dokuyu tamamlıyor.

Vatandaşlar yeni yaşam alanından memnun

Fuar Park'ta yürüyüş yapan Hasan Yazıcı, yapılan çalışmalardan memnun kaldığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ne güzel işler yapıyor. Fuar Park çok güzel olmuş. Başiskele'deki kavşak da çok güzel oluyor. Yapılan bu çalışmalar insanlara moral veriyor" dedi.

Eşi Gülsen Yazıcı ise "Çok beğendik, çok beğeniyoruz. Kendimi çok dinlenmiş hissettim, hastalığımı bile unuttum. Tesadüfen geldik ama iyi ki gelmişiz. Harika bir yer" ifadesini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kocaeli, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şehrin stresine 'Fuar Park' molası - Son Dakika

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