Kocaeli'de Lahana Koyu'nda yapılan kıyı temizliğinde 15 torba atık toplandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Lahana Koyu'nda yapılan kıyı temizliğinde 15 torba atık toplandı

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Kocaeli\'de Lahana Koyu\'nda yapılan kıyı temizliğinde 15 torba atık toplandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'daki Uzunkum Lahana Koyu'nda düzenlediği kıyı temizliğinde 15 torba atık toplandı. Toplanan atıkların tür ve miktar verileri TÜRÇEV aracılığıyla Avrupa Çevre Ajansı'nın uluslararası izleme sistemine aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra'daki Uzunkum Lahana Koyu'nda düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde 15 torba atık toplandı. Çalışmayla kıyı kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanırken, toplanan atıklardan elde edilen veriler uluslararası izleme sistemine aktarıldı.

Avrupa Çevre Ajansı'nın Marine Litter Watch (MLW) çalışması kapsamında yürütülen etkinlik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca belirlenen temizlik noktalarından Uzunkum Lahana Koyu'nda gerçekleştirildi.

Kıyılar yılda 4 kez temizleniyor

Deniz kirliliğiyle mücadele ve çevre bilincinin artırılması amacıyla Kandıra Diriliş Koyu ile Uzunkum Lahana Koyu'nda yılda 4 kez periyodik kıyı temizliği yapılıyor.

Son çalışmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli ile Altıntel Liman ve Terminal İşletmeciliği çalışanları katıldı. Etkinlikte kıyı şeridindeki atıklar toplanırken, toplam 15 torba atık bertaraf edilmek üzere bir araya getirildi.

Atıklar uluslararası veri sistemine aktarılıyor

Temizlik çalışmalarında toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak miktarlarıyla birlikte kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler raporlanarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na (TÜRÇEV) iletiliyor. TÜRÇEV aracılığıyla Avrupa Çevre Ajansı'na aktarılan veriler, uluslararası izleme sistemine katkı sunuyor.

Bu çalışmalarla kıyı kirliliğinin takip edilmesi, atık türlerinin değerlendirilmesi ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin bilimsel verilerle desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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