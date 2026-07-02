Kocaeli'deki millet bahçelerinde 7/24 güvenlik mesaisi - Son Dakika
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Kocaeli'deki millet bahçelerinde 7/24 güvenlik mesaisi

Kocaeli\'deki millet bahçelerinde 7/24 güvenlik mesaisi
02.07.2026 10:18  Güncelleme: 10:20
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet bahçelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz koruma uygulaması başlattı. Yüksek çözünürlüklü kameralarla izlenen parklarda kural ihlallerine anında müdahale ediliyor.

Kocaeli'de vatandaşların sosyal yaşam alanlarından olan millet bahçelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki millet bahçelerinde vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için 7 gün 24 saat esasına dayanan kesintisiz koruma uygulaması yürütülüyor. Bu kapsamda alanlarda görev yapan güvenlik personeli gece gündüz sahada aktif denetim yaparken, parkların tamamı yüksek çözünürlüklü kamera sistemleriyle anlık olarak izleniyor.

Kural ihlallerine anında müdahale ediliyor

Güvenli parklar hedefi doğrultusunda çevre kirliliği, kamu malına zarar verme, izinsiz ateş yakma ve gürültü gibi kural ihlallerine karşı ekipler aralıksız devriye görevini sürdürüyor.

Kamera destekli sistem sayesinde asayişi bozabilecek olaylar ve motosikletle alanlara giriş gibi ihlaller önceden tespit ediliyor. Sahadaki özel güvenlik görevlileri ile emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla olumsuzluklara anında müdahale edilerek kamu düzeni sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kocaeli'deki millet bahçelerinde 7/24 güvenlik mesaisi - Son Dakika

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