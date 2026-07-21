Koçarlı'da Tarım Sulama Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Koçarlı'da Tarım Sulama Projesi İlerliyor

Koçarlı\'da Tarım Sulama Projesi İlerliyor
21.07.2026 15:20
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Koçarlı Bağarası Sulaması ile 146 bin dekar arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 146 bin 40 dekar tarım arazisinin sulamasına hizmet verecek olan çalışmalarda yer altına inen dev boruların montaj çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarım arazilerinin sulanmasında su kaybı en aza inecek.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Koçarlı ilçesinde başlatılan Koçarlı Bağarası Sulaması projesinde çalışmalar hızlandırıldı. Bu çerçevede Koçarlı ve Söke ilçelerine bağlı birçok mahallede tarım arazilerini modern borulu sulama sistemiyle buluşturacak olan Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İkmali inşaatındaki boru montaj çalışmaları devam ediyor. Yer altına indirilen dev boruların montajı sürerken, projenin tamamlanmasıyla birlikte 146 bin 40 dekar tarım arazisi modern borulu sulama sistemine kavuşacak ve bölgedeki tarımsal verimlilik en üst düzeye çıkarılacak. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen proje ile üretim faktörlerinin en iyi biçimde yükseltilmesi de amaçlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Koçarlı'da Tarım Sulama Projesi İlerliyor - Son Dakika

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