Konya Bozkır\'da 1300 kovanlık arılığa ayı saldırdı, üreticinin sözleri tebessüm ettirdi

Konya'nın Bozkır ilçesinde ayının kovanlarına saldırdığı üreticinin tepkisi tebessüm ettirdi. Üretici Hasan Hasırcı, "Değerli dostumuz, ayı kardeşimiz bizi ziyarete gelmiş arkadaşlar. Vay, yavrum vay. Aslanım ayı, ye oğlum, ye aslanım" diyerek zarar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Hasırcı, "Onun da nasibi var, üzülecek hiçbir şey yok" dedi.

Bozkır ilçesine bağlı 2500 rakımlı Üçpınar Yaylası Küçük Su mevkiinde bulunan 1300 kovanlık arılığa ayı saldırısı gerçekleşti. Çok sayıda kovana zarar veren ayı karşısında arıcı Hasan Hasırcı'nın tepkisi ise tebessüm ettirdi. Ayının verdiği zararı cep telefonu kamerası ile kayıt ederken bir taraftan da konuşan Hasırcı'nın, "Değerli dostumuz, ayı kardeşimiz bizi ziyarete gelmiş arkadaşlar. Vay, yavrum vay. Aslanım ayı, ye oğlum, ye aslanım. Tosunum yemiş gene. Yiyebileceğin kadar, bitirebileceğin kadar ye oğlum. Doyana kadar ye aslanım. Vay, yavrum vay. Tosunum benim, aslanım" sözleri tebessüm ettirdi.

Hasan Hasırcı, "Onun da nasibi var, üzülecek hiçbir şey yok. Buralar 2500 rakım, mekan onların. Bu tür saldırıları bu şekilde gördüğüm için gayet rahat karşılıyorum" dedi.