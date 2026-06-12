Konya\'da Aniden Başlayan Sağanak Yağış

Konya'da etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya'da saat 17.30 sıralarında şehir merkezinde başlayan sağanak etkili oldu. Bir süredir devam eden sıcak hava sonrası gelen yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sürücüler, trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle güçlük yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Trafikte kimi sürücüler altgeçitlerde araçlarıyla zor anlar yaşadı.

Bir süre devam eden sağanak yağış etkisini azalttı. - KONYA