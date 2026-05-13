Büyükşehir öncülüğünde hayata geçecek Konya Jeopark Projesi'nde saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir öncülüğünde hayata geçecek Konya Jeopark Projesi'nde saha incelemesi yapıldı

Büyükşehir öncülüğünde hayata geçecek Konya Jeopark Projesi\'nde saha incelemesi yapıldı
13.05.2026 13:55  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla Konya Jeopark Projesi'ni başlatıyor. Proje, Karapınar ilçesinin jeolojik ve doğal mirasının korunmasını ve turizm potansiyelinin artırılmasını hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla Konya Jeopark Projesi hayata geçirilecek.

Konya turizminin geleceği açısından büyük önem taşıyan Jeopark Projesi kapsamında Karapınar ilçesinin jeolojik ve doğal mirası açısından kritik noktalar yerinde incelendi. Bu kapsamda Karapınar Acıgöl, Meke Maarı ve Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi'nde incelemeler gerçekleştirildi. İncelemelere; Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, MTA Konya Bölge Müdürü Muharrem Göktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Cihan Uzun, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Latif Erdoğan katıldı.

Proje ile Konya'nın doğal ve kültürel varlıklarının bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması; kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının kurulması ve işletilmesinin sağlanması gibi birçok alanda şehrin turizm potansiyeline katkı sunulması hedefleniyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir öncülüğünde hayata geçecek Konya Jeopark Projesi'nde saha incelemesi yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:27:41. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir öncülüğünde hayata geçecek Konya Jeopark Projesi'nde saha incelemesi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.