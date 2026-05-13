Büyükşehir öncülüğünde hayata geçecek Konya Jeopark Projesi\'nde saha incelemesi yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde birçok kurum ve kuruluşun katkılarıyla Konya Jeopark Projesi hayata geçirilecek.

Konya turizminin geleceği açısından büyük önem taşıyan Jeopark Projesi kapsamında Karapınar ilçesinin jeolojik ve doğal mirası açısından kritik noktalar yerinde incelendi. Bu kapsamda Karapınar Acıgöl, Meke Maarı ve Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi'nde incelemeler gerçekleştirildi. İncelemelere; Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, MTA Konya Bölge Müdürü Muharrem Göktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tayyip Sarı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Cihan Uzun, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Latif Erdoğan katıldı.

Proje ile Konya'nın doğal ve kültürel varlıklarının bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması; kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının kurulması ve işletilmesinin sağlanması gibi birçok alanda şehrin turizm potansiyeline katkı sunulması hedefleniyor. - KONYA