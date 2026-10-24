Konya Karapınar'da İlçe Tarım ekipleri Gaziosmanpaşa'da dane mısır hasadını denetledi - Son Dakika
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Konya Karapınar'da İlçe Tarım ekipleri Gaziosmanpaşa'da dane mısır hasadını denetledi

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Konya Karapınar\'da İlçe Tarım ekipleri Gaziosmanpaşa\'da dane mısır hasadını denetledi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dane mısır hasadı yapan üreticilerin tarlalarında biçerdöver kontrolü yaptı. Denetimde hasat süreci incelendi, ürün kayıplarını en aza indirecek hususlar üreticilerle paylaşıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve ürün kayıplarını önlemek amacıyla saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Filikci ve teknik ekibi, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dane mısır hasadı yapan üreticileri tarlalarında ziyaret ederek biçerdöver kontrolleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde hasat süreci yerinde incelendi. Biçerdöverlerin çalışma durumları gözden geçirilirken, dane mısır hasadı esnasında yaşanabilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar üreticiler ve biçerdöver operatörleriyle paylaşıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin yıl boyunca gösterdiği emeklerin karşılığını alabilmesi ve hasadın en verimli şekilde tamamlanması için denetim ve rehberlik faaliyetlerinin aralıksız süreceği vurgulandı. Açıklamada, "Üreticilerimizin emeklerinin korunması, ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve hasadın verimli bir şekilde tamamlanması amacıyla saha çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
GaziosmanpaşaKarapınarEkonomiGüncelMısırTarımKonyaÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya Karapınar'da İlçe Tarım ekipleri Gaziosmanpaşa'da dane mısır hasadını denetledi - Son Dakika
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