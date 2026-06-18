Körfez'de gençler doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
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Körfez'de gençler doğa yürüyüşünde buluştu

Körfez\'de gençler doğa yürüyüşünde buluştu
18.06.2026 12:08  Güncelleme: 12:09
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Körfez Belediyesi'nin düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğinde lise öğrencileri, Kutluca Taşköprü ve Çoban Geçidi Kanyonu'nda spor yapıp stres attı. Doğa sevgisi ve sağlıklı yaşam bilinci aşılandı.

Körfez'de gençlere doğa sevgisini aşılamak ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen yürüyüş etkinliklerinin bu haftaki rotası Kutluca Taşköprü ve Çoban Geçidi Kanyonu oldu. Etkinliğe katılan lise öğrencileri, kanyonun eşsiz manzarasında hem spor yaptı hem de stres attı.

Körfez Belediyesi tarafından her hafta farklı bir güzergahta gerçekleştirilen yürüyüş etkinliklerinin bu haftaki rotası, bölgenin tarihi ve doğal dokusuyla öne çıkan Kutluca Taşköprü ile Çoban Geçidi Kanyonu olarak belirlendi.

Körfez'in doğal güzelliklerini yerinde görmek ve gençlerin doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla organize edilen etkinliğe, Orhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş yapan gençler, hem spor yapma hem de temiz havanın tadını çıkarma imkanı buldu. Günlük hayatın ve derslerin yoğun temposundan uzaklaşarak arkadaşlarıyla doğada keyifli vakit geçiren öğrenciler, güzergah boyunca yemyeşil bitki örtüsüne ve etkileyici kanyon manzaralarına hayran kaldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca gençlere doğa sevgisi, çevre bilinci ve sağlıklı yaşamın önemi konularında farkındalık kazandırıldığı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Körfez'de gençler doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika

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