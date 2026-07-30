Koruma Altındaki Gelincik Ilgaz Dağı\'nda Görüntülendi

Koruma altındaki gelincik, Ilgaz Dağı'nda cep telefonuyla görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki bin 900 rakımlı Ilgaz Dağı'nda Hacettepe Zirvesinde arıcılıkla uğraşan Ziya Sarıoğlu, kovanlarını kontrole gittiğinde gelincik yavrusuyla karşılaştı. Sarıoğlu o anları cep telefonuyla kayıt altına alırken panik yaşayan gelincik koşarak uzaklaştı.

Daha önce de 6 gelincikle karşılaştığını ifade eden Ziya Sarıoğlu, "Ilgaz Dağları'nda arıcılıkla uğraşmaktayım. Arılarımın yanına geldiğimde 6 tane gelincik olduğunu gördüm, onu çekemedim. Ondan sonra tekrar geldiğimde bir tane gelinciğin arılığa girmeye çalıştığını gördüm. O da korktu, ben de korktum, bana doğru atlamaya çalıştı" dedi.