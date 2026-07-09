Koruma Altındaki Porsuk ve Yavruları Yolda Görüntülendi - Son Dakika
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Koruma Altındaki Porsuk ve Yavruları Yolda Görüntülendi

Koruma Altındaki Porsuk ve Yavruları Yolda Görüntülendi
09.07.2026 09:17
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Karabük'te bir sürücü, yolda ilerleyen anne porsuk ve üç yavrusunu cep telefonuyla kaydetti.

Karabük'te nesli koruma altında bulunan porsuk ile 3 yavrusunun gece saatlerinde yolda ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkeze bağlı Güneşli köyü yolunda gece saatlerinde meydana geldi.

Kamyonetiyle seyir halinde olan bir sürücü, araç farlarının aydınlattığı yolda hareket eden hayvanları fark ederek hızını düşürdü. Sürücü, yolda ilerleyen anne porsuk ile 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, yaklaşan aracın farlarını fark eden anne porsuğun geri dönerek yavrularının önüne geçtiği, bir süre aracın bulunduğu yöne doğru bekleyerek yavrularını koruduğu görüldü.

Anne porsuğun, yavrularını arkasına alarak güvenli şekilde yol kenarına yönlendirmesinin ardından sürücü yoluna devam etti.

Öte yandan porsuğun, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan koruma altındaki türler arasında bulunduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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