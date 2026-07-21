Köyceğiz\'de Aşırı Sıcaklar Etkili

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Gün içinde gölgede 40-43 derece arasında gerçekleşen sıcaklar vatandaşı bunaltıyor.

Köyceğiz'de nem oranının yüksek olması nedeniyle sıcaklar daha çok hissediliyor. Köyceğiz'de sıcaklar nedeniyle öğle vaktinde sokaklarda kimse kalmadı. Sıcaklar nedeniyle vatandaşlar Köyceğiz Delta sahilinde gölde serinlemeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar mesire alanlarında ağaç gölgelerinde piknik yaparak sıcakların etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Vatandaşlar güneş battıktan sonra Köyceğiz Atatürk Kordonu'na akın ediyor.Uzmanlar saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında güneşten korunmak gerektiğini belirtti. - MUĞLA