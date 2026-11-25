Koyun, Akçakiraz'da düştüğü su kuyusundan vatandaşların yardımıyla çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Akçakiraz'da bir koyunun su kuyusuna düştüğünü fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi imkanlarıyla kuyudan çıkardı. Koyunun sahibine ulaşamayan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi; ekipler hayvanı sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.
Elazığ'da su kuyusuna düşen koyun, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay, Akçakiraz beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alandan geçen vatandaşlar su kuyusunun bulunduğu bölgeden koyun sesini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden vatandaşlar koyunun su kuyusuna düştüğünü fark etti. Vatandaşlar kuyuya düşen koyunu kendi imkanlarıyla bulunduğu bölgeden kurtardı. Koyunun sahibine ulaşamayan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kaybolan koyunu sahibine ulaştırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?