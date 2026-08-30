Kozan\'da Anız Yangınları Mahalleyi Duman Altında Bıraktı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde tarlalarda yakılan anız ateşleri mahalleyi adeta duman altında bıraktı. Anız yangını nedeniyle duman altında kalan mahalle havadan drone ile görüntülendi.

Kozan'da Hamam Mahallesi'nde hasat sonrası tarlalarda kalan bitki artıklarının yakılmasıyla çok sayıda noktada yangın çıktı. Dağların eteklerine kadar yayılan alevler ve yoğun duman, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bölgede çiftliği bulunan ziraat mühendisi Savaş Bakar, anız yakılmaması konusunda yıllardır uyarılarda bulunduklarını ama uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

"Birçok kişi zarar görüyor"

Anız yangınlarının yalnızca tarlaya değil, çevredeki bahçe ve tarımsal ekipmanlara da zarar verdiğini belirten Bakar, "Dünden bu yana anız ateşleri bir çok yangına neden oldu. Aşırı duman var. Birçok yerde narenciye bahçeleri ve bahçelerde kullanılan malzemelerde zarar oluştu. Biz bunların yakılmaması konusunda birçok uyarı yapıyoruz. Ancak başakçı diye tabir ettiğimiz kalıntıları toplayan kişiler de yakabiliyor. Kimi tarla sahipleri de sürümü daha kolay olsun diye yakma yapıyor. Keşke bu şekilde bir uygulama yapılmasa. Birçok kişi bundan zarar görüyor" diye konuştu.

Yangınlardan kendi bahçesinin de etkilendiğini belirten Bakar, "Benim bahçemin yanında tarla vardı. Orada yangın yetişene kadar hattımızı çekmemiştik. Tarladaki yangının buraya ulaşmasıyla kenardaki sıralarda bulunan limon ağacı yüzleri ve sulama borularında hasar gördü" ifadelerini kullandı.