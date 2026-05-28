Kozan\'da Gökkuşağı ve Türk Bayrağı Buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı ile Türk bayrağının aynı karede buluştuğu manzara görenleri mest etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde bölgesel olarak etkili olan sağanak yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Çanaklı Mahallesi'nde tepede dalgalanan Türk bayrağının hemen yanında beliren gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti.

Kozan ilçe merkezinde bir yanda kara bulutlar etkisini sürdürürken diğer yanda güneşin açmasıyla birlikte oluşan manzara görsel şölen sundu. Kozan Kalesi manzarası eşliğinde Çanaklı Mahallesi'ndeki tepede dalgalanan Türk bayrağı ve gökkuşağı aynı karede buluştu. Bölgede manzarayı gören vatandaşlar hayranlıkla izledi. - ADANA