Kozan'da Meslek Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Atıkları Öğütüp Geri Dönüştürüyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Meslek Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Atıkları Öğütüp Geri Dönüştürüyorlar

Kozan\'da Meslek Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Atıkları Öğütüp Geri Dönüştürüyorlar
22.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesindeki Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda topladıkları plastik ve kağıt atıkları kendi geliştirdikleri öğütücü makineyle geri dönüştürüyor. Farklı bölümlerden öğrencilerin iş birliğiyle hayata geçirilen proje, sıfır atık bilincini artırmayı ve teorik bilgileri uygulamaya dökmeyi amaçlıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, okulda topladıkları plastik ve kağıt atıkları kendi geliştirdikleri öğütücü makineyle geri dönüştürerek hem çevreye katkı sağlıyor hem de mesleki becerilerini geliştiriyor.

Kozan Şehit Ardacan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sıfır atık bilincini artırmak amacıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. Yıl sonu yaklaşması ile birlikte sınıflarda ve okul çevresinde biriken atıkları değerlendirmek isteyen öğrenciler, bölümler arası iş birliği yaparak kendi öğütücü makinelerini üretti.

Bilgisayar Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrenciler, hazırladıkları sistemle plastik ve kağıt atıkları parçalayarak yeniden üretim sürecine kazandırıyor.

Atıkları makineyle dönüştürüyorlar

Öğrencilerin tasarlayıp ürettiği makinede atıklar önce küçük parçalara ayrılıyor, ardından farklı üretim aşamalarında kullanılabilecek hale getiriliyor. Proje sayesinde öğrenciler, okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulama fırsatı bulurken çevre bilincine de katkı sunuyor.

Okul Müdürü Bünyamin Akbulut, öğrencilerin farklı bölümlerdeki bilgi ve becerilerini bir araya getirip önemli bir çalışma ortaya koyduğunu belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

"Amacımız sıfır atık farkındalığı oluşturmak"

Bilgisayar Makine Teknolojisi Öğretmeni Mehmet Akyar, projenin Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla hazırlandığını ifade ederek, "Öğrencilerimize sanayi ortamında atıkların nasıl geri dönüştürülebileceğini göstermek amacıyla bir öğütücü geliştirdik. Makinenin tüm aşamalarını öğrencilerimizle birlikte yaptık. Kağıt ve plastik malzemeleri geri dönüştürebilecek bir sistem oluşturduk. Asıl amacımız öğrencilerimize sıfır atık farkındalığını kazandırmak" dedi.

"Farklı alanlarda eğitim alarak geleceğe hazırlanıyoruz"

Projede görev alan öğrencilerden Enes İpek ise çalışmanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek "Öğretmenlerimiz sayesinde biz de sıfır atık projesine destek verdik. Okulumuzda farklı alanlarda eğitim alarak geleceğimiz için meslek sahibi oluyoruz. Kağıt ve plastik atıkları dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Berat Çolakoğlu da çevreye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Sınıflardan topladığımız kağıt ve plastik atıkları dönüştürüyoruz. Küresel ısınmanın azaltılmasına bizim de katkımız olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Meslek Lisesi, Teknoloji, Plastik, Kozan, Adana, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kozan'da Meslek Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Atıkları Öğütüp Geri Dönüştürüyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu "Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti

10:44
Kavga büyüyor Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e şok sözler
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:19
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:47:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kozan'da Meslek Lisesi Öğrencilerinden Çevre Dostu Proje: Atıkları Öğütüp Geri Dönüştürüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.