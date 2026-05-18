Kralkızı Baraj Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseldi

Diyarbakır'ın Maldivleri olarak bilinen Kralkızı Baraj Gölü'nün Ergani ilçesinde oluşturduğu adacıkların büyük bölümü su altında kaldı. Geçen seneki kuralık görüntüsü, bu seneki yağışlarla geride bırakıldı. Turkuaza bürünen su, havadan görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden Hakan Kaçar, geçen sene bölgenin çöl gibi olduğunu, su seviyesinin çok aşağıda olduğunu söyledi. Bu sene yağışlarla beraber dolduğunu belirten Kaçar, "Yol bile kapandı. Şu anda yapılan yeni yoldan geliyoruz. Bu şekil sürerse son kotu bulacak. Burası Türkiye'nin Maldivleri olarak belirtiliyor. Su seviyesinin yükselmesiyle beraber görüntüsü daha da güzel görünüyor. Buradan yol geçiyordu, gelenler karşıda balık tutuyordu, ailesiyle piknik yapıyordu. Su yükseldiği için alt yol kapandı, gelemiyorlar. Daha önce dışarıda görünen yerler hepsi adacık oldu" dedi. - DİYARBAKIR