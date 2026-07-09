Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL - Son Dakika
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Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL
09.07.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
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Samsun'un Atakum sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambakları açtı. Koruma altındaki bitkiyi koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor. Yetkililer vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Samsun'un Atakum sahilinde açan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları kumsalları süsledi. Koruma altındaki bitkiyi koparanlara ise 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde doğal olarak yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambakları, yaz mevsiminde açan beyaz çiçekleriyle kumsallara ayrı bir güzellik katıyor. Ancak koruma altındaki bu endemik bitkiyi koparanları ise ağır bir ceza bekliyor. Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterleri kapsamında korunması gereken türler arasında yer alan kum zambaklarının doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum sahilinin İncesu mevkisine uyarı tabelaları yerleştirildi.

2026 yılı itibarıyla kum zambağını koparanlara 699 bin 245 TL para cezası uygulanıyor. Yetkililer, kum zambaklarının doğal yaşam alanlarında bırakılması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

Sahilde vakit geçiren vatandaşlardan bazıları, cezanın bu kadar yüksek olduğunu ilk kez duyduklarını belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise sahil boyunca yetişen tüm kum zambaklarının daha etkin şekilde korunması gerektiğini dile getirdi.

Yaz aylarında açan hoş kokulu beyaz çiçekleriyle dikkat çeken kum zambakları, özellikle Atakum sahilindeki kumsallarda doğal olarak yetişirken, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemli değerleri arasında gösteriliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL - Son Dakika
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