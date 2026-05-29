Kurban Bayramı\'nda Akçakoca Sahilleri Doldu

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Akçakoca sahillerine akın etti. Sahil bölgelerinde yoğunluk oluşurken, birçok vatandaş denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Özellikle plajlarda şezlonglar kısa sürede dolarken, vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkararak Karadeniz'in serin sularında vakit geçirdi. Kimi aileleriyle sahilde yürüyüş yaparken, kimi vatandaşlar ise güneşlenmeyi tercih etti. Turizm ilçesi Akçakoca'da bayram tatiliyle başlayan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması beklenirken, esnaf da oluşan yoğunluktan memnun kaldı. Sahillerde oluşan renkli görüntüler ise yaz sezonunun resmen başladığını bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE