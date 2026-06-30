Kuşadası\'nda 294 metrelik yağmur suyu hattı çalışması başladı

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaova Mahallesi 4459 Sokak'ta 294 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı yapımına başladı.

Kuşadası'nda kentin köklü altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için Başkan Ömer Günel döneminde başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından farklı noktalara yağmur suyu hattı döşeniyor. Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminde kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına yaz döneminde de devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Kuşadası'nın uzun yıllardır kronikleşmiş olan altyapı sorunlarına çözüm üretiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karaova Mahallesi 4459 Sokak'ta çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan projeyle, ekipler tarafından bölgeye 294 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı kazandırılacak. - AYDIN