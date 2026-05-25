Kuşadası\'nda bayram öncesi yeşil alanlarda bakım çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde yürüttükleri peyzaj ve bakım çalışmalarıyla yeşil alanları daha estetik bir görünüme kavuşturdu.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde refüjler ile park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nı Kurban Bayramı'nda daha güzel bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen ekipler, bu kapsamda yoğun mesai harcıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirilirken, kentin uğrak noktalarında bulunan park ve yeşil alanların daha bakımlı ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaların, bayram süresince kente gelen ziyaretçilere daha estetik ve temiz bir çevre sunması hedefleniyor. - AYDIN