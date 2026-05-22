Kuşadası\'nda bakım ve onarım çalışmaları hız kesmiyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye ekipleri, kent genelinde bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sahada tespit edilen eksiklikler ile vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler kısa sürede değerlendirilerek çözüme kavuşturuluyor.

Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ın saha incelemeleri sırasında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ekipler hızlı şekilde harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bakım ve onarım gerektiren noktalarda gerekli müdahaleler yapıldı. Saha incelemeleri sırasında vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Demirtaş, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ilgili birimler koordineli şekilde çalışarak eksiklikleri kısa sürede giderdi. Öte yandan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde ön plana çıkan vatandaş odaklı belediyecilik anlayışının aynı hassasiyetle sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşlardan gelen taleplerin doğrudan sahada dinlenmesi ve hızlı şekilde çözüme ulaştırılması, belediyenin hizmet anlayışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kuşadası Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına program dahilinde devam edeceği, vatandaşlardan gelen bildirimlerin ise titizlikle değerlendirilerek kısa sürede çözüme kavuşturulacağı ifade edildi. - AYDIN