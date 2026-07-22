Kuşadası sahillerinde güvenlik ön planda - Son Dakika
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Kuşadası sahillerinde güvenlik ön planda

Kuşadası sahillerinde güvenlik ön planda
22.07.2026 10:39  Güncelleme: 10:41
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Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde cankurtaran hizmeti, güvenli yüzme kulvarları ve uyarı tabelalarıyla deniz güvenliğini artırırken, vatandaşlara cankurtaran bayraklarına uyma çağrısı yaptı.

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde cankurtaran hizmeti, güvenli yüzme kulvarları ve uyarı sistemleriyle deniz güvenliğini artırırken, vatandaşlara uyarı tabelaları ve cankurtaran bayraklarına uyma çağrısında bulundu.

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonunda vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmesi için sahillerde cankurtaran hizmeti, güvenli yüzme kulvarları ve uyarı sistemleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Cankurtaranı Ege Canpek, deniz güvenliği konusunda alınan önlemler ve vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları anlattı. Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in güvenli ve konforlu kent hedefi doğrultusunda yaz sezonunda sahillerde deniz güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye tarafından görev yapan cankurtaran ekipleri, güvenli yüzme alanları oluşturarak muhtemel boğulma vakalarına karşı 7 gün boyunca hizmet veriyor.

Kuşadası Belediyesi Cankurtaranı Ege Canpek, belediyenin sahillerde aldığı önlemler kapsamında rip akıntısının bulunduğu bölgelere uyarı tabelaları yerleştirildiğini, güvenli yüzme alanlarının ise kulvarlarla belirlenerek cankurtaran gözetiminde vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi. Belediye bünyesinde 6 cankurtaran ve 1 cankurtaran şefinin aktif olarak görev yaptığını belirten Canpek, ekiplerin sezon boyunca sahillerde kesintisiz hizmet verdiğini ifade etti.

Vatandaşların sahillerde bulunan uyarı tabelaları ile cankurtaran bayraklarına mutlaka uyması gerektiğini vurgulayan Canpek, özellikle çocukların ebeveyn gözetiminde denize girmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Deniz güvenliğinin sağlanmasında vatandaşların kurallara uymasının da en az alınan önlemler kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Boğulma vakalarına karşı ekiplerin eğitimli ve donanımlı olduğunu ifade eden Canpek, ihbarın alınmasının ardından en kısa sürede olay yerine ulaşıldığını, su içinde ve kıyıda gerekli ilk yardım müdahalelerinin yapıldığını, ihtiyaç halinde sağlık ekiplerine teslim edilene kadar müdahalenin sürdürüldüğünü söyledi.

Kuşadası Belediyesi, yaz sezonu boyunca cankurtaran hizmeti, uyarı tabelaları ve güvenli yüzme uygulamalarıyla hem kent sakinlerinin hem de tatilcilerin sahillerden güvenli şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kuşadası sahillerinde güvenlik ön planda - Son Dakika

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