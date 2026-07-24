Kuşadası’nda sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi - Son Dakika
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Kuşadası’nda sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi

Kuşadası’nda sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi
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Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Mustafa Birden Sokak, Pazartesi günü trafiğe açılacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından Karaova Mahallesi'nde yürütülen 3 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışması tamamlanma aşamasına gelirken, Mustafa Birden Sokak'ın Pazartesi günü yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve modern yol ağını güçlendirmek amacıyla sürdürdüğü asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaova Mahallesi'nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Mustafa Birden Sokak'ta başlatılan 3 bin metrekarelik sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi. Yürütülen çalışmalar kapsamında yolun zemin hazırlıkları tamamlandıktan sonra sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, ekipler kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak yolu modern, güvenli ve konforlu bir görünüme kavuşturdu. Özellikle bölge sakinlerinin uzun yıllar güvenle kullanabileceği şekilde yenilenen yol, hem araç sürücülerine hem de yayalara daha rahat bir ulaşım imkanı sunacak. Asfalt serim işlemlerinin tamamlanmasının ardından teknik gereklilikler doğrultusunda asfaltın soğuma süreci beklenecek. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte Mustafa Birden Sokak'ın Pazartesi günü araç ve yaya trafiğine açılması planlanıyor.

Çalışmaları değerlendiren Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kentin dört bir yanında ulaşım yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek "Ekiplerimiz var gücüyle çalışıp Karaova Mahallesi'nin can damarlarından biri olan bu yolu oldukça kısa sürede tamamladı. Yapımı devam eden ve yapılacak olan yeni yollarla Kuşadası'nı modern ve kullanışlı yollarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kuşadası’nda sıcak asfalt çalışmasında sona gelindi - Son Dakika

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