Kuşadası’nda sürpriz caretta caretta çıkışı - Son Dakika
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Kuşadası’nda sürpriz caretta caretta çıkışı

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Kuşadası’nda sürpriz caretta caretta çıkışı
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Kuşadası’nda koruma altındaki yuvaların dışında gerçekleşen sürpriz caretta caretta çıkışında 59 yavru denize ulaşırken, yapay ışıklar nedeniyle yönünü şaşıran iki yavru da vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Kuşadası'nda koruma altındaki yuvaların dışında gerçekleşen sürpriz caretta caretta çıkışında 59 yavru denize ulaşırken, yapay ışıklar nedeniyle yönünü şaşıran iki yavru da vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaklaşık 20 kilometrelik kumsallarda yuvalayan caretta caretta sayısı her geçen yıl artarken, koruma altındaki yuvaların dışında da doğal yavru çıkışları yaşanmaya devam ediyor. Kuşadası'nda dün gece kumsalda yürüyüş yapan Gizem Toker Şavluk ve Mehmet Şavluk, denize ulaşmak yerine konut ve işletmelerin bulunduğu alanlara yönelen yavru deniz kaplumbağalarını fark etti. Yavruların caretta caretta olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi. Sürücü'nün yönlendirmesiyle yavruların denize ulaşması sağlanırken, çıkışın gerçekleştiği yuvanın belirlenmesi için Söke Sahil Sitesi plajında çalışma yapıldı. Eylül ayıyla birlikte kumsallardaki insan yoğunluğunun azalması sayesinde iz takibi daha kolay yapılırken, yuva kısa sürede tespit edildi. Yuvada yapılan kontrolde caretta carettanın toplam 64 yumurta bıraktığı belirlendi. Bunlardan 59 yavrunun gece saatlerinde denize ulaştığı, yuvadan iki canlı yavrunun daha çıktığı tespit edildi. Kontrolde ayrıca 2 embriyo ve 1 bozuk yumurta bulundu. Yavrulardan birinin ise kumun belirli katmanlarında biriken deniz çayırı kökleri arasında sıkıştığı belirlendi. Bulunduğu yerden kurtarılan yavru, diğer yavruyla birlikte güvenli şekilde denize bırakıldı.

Kumsallardaki yoğun yapay aydınlatmanın, denize ulaşmak için yön bulmaya çalışan yavruların rotasını değiştirebildiği belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Bu olay, kumsallarda koruma altına alınan yuvaların dışında da doğal yavru çıkışlarının devam edebildiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle kumsallardaki yoğun yapay aydınlatma, denize yönelmesi gereken yavruların farklı yönlere gitmesine neden olabiliyor. Bu nedenle gece saatlerinde kumsalda yürüyen vatandaşların karşılaşabilecekleri yavrular için ışık tutmadan, riskli alanlara girmesini önleyerek haber vermeleri yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmalarına yardımcı olabilir. Kuşadası'nda koruma altındaki son yuvadan yavru çıkışlarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuşadası’nda sürpriz caretta caretta çıkışı - Son Dakika
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