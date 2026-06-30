Kuşadası Belediyesi yuvadan düşen ala karga yavrusuna sahip çıktı

Kuşadası Belediyesi, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yuvadan düşerek bulunan ala karga yavrusunun bakımını üstlenirken, veteriner kontrolünde sağlıklı olduğu belirlenen yavru, yaklaşık 2 haftalık gözetimin ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Yıl boyunca yüzlerce sahipsiz sokak hayvanına şefkat eli uzatan Kuşadası Belediyesi, son olarak yuvadan düşen bir yavru ala karganın bakımını üstlendi. Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde yerde çırpınan bir kuş olduğunu fark edenler durumu Kuşadası Belediyesi'nin hayvan ambulansı olan haybulans ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden Haybulans ekipleri, kuşu dikkatlice bulunduğu yerden alıp, Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Ala karga cinsi olduğu belirlenen yavru kuş üzerinde veterinerler tarafından yapılan incelemede herhangi bir yara izine rastlanmadı. Ala karga yavrusu, yaklaşık 2 hafta Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulduktan sonra, doğal ortamına salınması için Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

"Ona çok iyi bakıyoruz"

Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Fulya Akıllı, ala karga yavrusuna çok iyi baktıklarını belirterek, "Merkezimizde yardıma ihtiyacı olan kedi ve köpek dışında farklı türlerde hayvanların da bakımını üstleniyoruz. Ala karga yavrusu, şu an uçma yeteneğini kazanamadığı için bizim gözetimimizde olmak zorunda. Gerekli olan her türlü ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu. - AYDIN