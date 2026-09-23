Kütahya Çavdarhisar\'da gökyüzü etkinliğinde Ay ve Satürn teleskopla incelendi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğinde vatandaşlar ve çocuklar, astronom eşliğinde Ay ve Satürn'ü teleskopla inceleme fırsatı buldu.

Çavdarhisar'da çocuklar ve vatandaşlar astronomiyle buluştu. Kaymakam Sevde Nur Mantı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş, ilgili daire amirleri, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla gerçekleştirilen gökyüzü gözlem etkinliğinde, gökyüzünün dikkat çekici cisimleri teleskopla gözlemlendi. Astronom eşliğinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, özellikle Ay ve Satürn'ü teleskop aracılığıyla yakından inceleme fırsatı buldu. Ay'ın yüzey detayları ile Satürn'ün görüntüsü çocukların ve vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Etkinliğin, çocukların gökyüzünü daha yakından tanımalarına ve astronomiye yönelik meraklarının artırılmasına katkı sağladığı belirtildi. Katılımcılar, teleskopla yapılan gözlemler sayesinde gökyüzünün farklı bir yönünü keşfetmenin heyecanını yaşadı.