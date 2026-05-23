Hisarcık\'ta maden sahasında bitkin halde bulunan balık kartalı tedavi altına alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde maden sahasında bitkin halde bulunan balık kartalı koruma altına alındı.

Kütahya'daki Eti Maden İşletmeleri bünyesindeki Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık açık maden sahasında çalışan Cemal Gülmez ve Hüseyin Erdal isimli işçiler ıslak ve açlıktan bitkin düşmüş halde bir balık kartalı buldu. Balıkla beslenen yırtıcı kuşun durumunun fark edilmesi üzerine yetkililere haber verildi.

Bulunan balık kartalı, Hisarcık Belediyesi aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gediz Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, tedavi ve bakım süreci tamamlandıktan sonra balık kartalının yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını ifade etti. - KÜTAHYA