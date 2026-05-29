Kütahya\'da Kurban Kesim Yerleri Denetleniyor

Kütahya'da Kurban Bayramı süresince il merkezi ve ilçelerde geçici kurban kesim yerlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Kütahya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ile Tavşanlı, Emet, Domaniç ve Gediz ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde; hayvan refahı, hijyen şartları, kesim uygunluğu ve güvenli gıda tüketimi konularında kontroller yapılarak vatandaşlar ile işletmelere bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Yetkililer, halk sağlığı ile hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların bayram boyunca titizlikle sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA