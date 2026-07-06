Kütahya Meydan Kavşağı'nda yeni trafik düzeni hayata geçti - Son Dakika
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Kütahya Meydan Kavşağı'nda yeni trafik düzeni hayata geçti

Kütahya Meydan Kavşağı\'nda yeni trafik düzeni hayata geçti
06.07.2026 09:33  Güncelleme: 09:34
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Kütahya Belediyesi, İl Trafik Komisyonu kararıyla Meydan Kavşağı'nda yeni trafik düzenlemesini uygulamaya aldı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bölgede incelemeler yaparak trafik akışını değerlendirdi. Düzenleme kapsamında bazı caddeler tek yön olarak hizmet verecek.

Kütahya Belediyesi tarafından, İl Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda Meydan Kavşağı'nda yapılan yeni trafik düzenlemesi uygulamaya alındı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bölgede incelemelerde bulunarak yeni trafik akışını değerlendirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda düzenleme çalışmaları tamamlanan Meydan Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Bölgede hayata geçirilen uygulamaları yerinde değerlendiren Kahveci, trafik akışının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amacıyla planlanan çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Yeni trafik düzenlemesi kapsamında, Osmanlı Caddesi'nin Adnan Menderes Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi arasında kalan bölümü, Adnan Menderes Caddesi yönünden Mithatpaşa Caddesi yönüne tek yön olarak hizmet verecek.

Ayrıca, Meydan Caddesi'nin Mithatpaşa Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi arasında kalan bölümü ise Mithatpaşa Caddesi yönünden Adnan Menderes Caddesi yönüne tek yön olarak kullanılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kütahya Meydan Kavşağı'nda yeni trafik düzeni hayata geçti - Son Dakika

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