Kütahya\'da Temizlik ve İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya İl Özel İdaresi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı kapsamlı mücadele gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda çöp konteynerlerinde haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla düzenli ilaçlama uygulamaları yapılırken, göletler ve su birikintilerinde sivrisineklerin üremesini engellemek için larva ilaçlama çalışmaları da titizlikle yürütülüyor.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren uçkun ve haşere yoğunluğuna karşı önlemlerini artıran ekipler, araç üstü modern ekipmanlar kullanarak geniş alanlarda ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla hem çevresel risklerin azaltılması hem de vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kütahya İl Özel İdaresi yetkilileri, çevre temizliği ile kene, sivrisinek ve diğer zararlılarla mücadele çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirterek, daha temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA