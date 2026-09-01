Kütahya\'nın Çavdarhisar ilçesinde Çavdarhisar Barajı\'nda su ürünleri ve avcılık denetimleri yapıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ile av ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması hedefleniyor.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.