Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ve avcılık denetimleri yapıldı
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ile av ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimlerde kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, denetimlerin gelecek nesillere aktarılması ve mevzuata uygun avcılık için devam edeceğini belirtti.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince Çavdarhisar Barajı'nda su ürünleri ile av ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması hedefleniyor.
Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: İHA
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