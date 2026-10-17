Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 7 işletmede biyolojik çeşitlilik planlıyor - Son Dakika
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 7 işletmede biyolojik çeşitlilik planlıyor

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 7 işletmede biyolojik çeşitlilik planlıyor
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 programı kapsamında 7 Orman İşletme Müdürlüğünde biyolojik çeşitlilik planlaması sürüyor. Saha değerlendirme toplantıları başladı; alanlar mutlak koruma ve kısıtlı uygulama alanı olarak sınıflandırılıyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün 2026 yılı çalışma programı kapsamında, 7 Orman İşletme Müdürlüğünü kapsayan biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri planlaması çalışmaları devam ediyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, saha çalışmalarının değerlendirilmesine yönelik toplantılara başlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların korunması hedefleri doğrultusunda yürütülen planlama çalışmalarında, doğal alanlar biyolojik çeşitlilik unsurlarıyla birlikte ele alınıyor. Bu kapsamda alanlar, mutlak koruma alanları ve kısıtlı uygulama alanları olarak sınıflandırılıyor.

Mutlak koruma alanlarında ormancılık faaliyetlerine izin verilmezken, kısıtlı uygulama alanlarında yapılacak çalışmalar hazırlanan reçeteler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalarla doğal kaynakların korunması, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi ve ekosistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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