KUTSO'nun 100. Yılı'nda Türkmen Dağı'nda doğa yürüyüşü - Son Dakika
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KUTSO'nun 100. Yılı'nda Türkmen Dağı'nda doğa yürüyüşü

KUTSO\'nun 100. Yılı\'nda Türkmen Dağı\'nda doğa yürüyüşü
29.06.2026 12:00  Güncelleme: 12:02
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü, Türkmen Dağı Gölcük Yaylası'nda yoğun katılımla yapıldı. Katılımcılar 10 km'lik parkurda doğayı keşfederken, sürdürülebilir turizm vurgusu yapıldı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO), kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında "KUTSO 100. Yıl Rotaları: Türkmen Dağı Doğa Yürüyüşü", Türkmen Dağı Gölcük Yaylası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe KUTSO Meclis Başkanı Harun Yurdagül, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcıları Ejderhan Gezr ve Himmet Sarıkaya, Belediye Yürüyüş Ekibi Lideri Sema Kipir Demirdağ ve ekibi, PADOK Lideri Zekiye Kaya ile PADOK üyeleri, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Cihan Köse, Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, KUTSO yönetim kurulu, meclis ve meslek komitesi üyeleri, oda üyeleri ile çok sayıda doğasever aileleriyle birlikte katıldı.

Kütahya Turizm Master Planı'nın sürdürülebilir ekoturizm ve açık alan hedeflerine katkı sağlamak amacıyla PADOK'un desteğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş boyunca Türkmen Dağı'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulan katılımcılar, Kütahya'nın alternatif turizm potansiyeline de dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, 100. yıl coşkusunu doğayla ve birlik ruhuyla kutladıklarını belirterek, "Kütahya'nın doğal zenginliklerini tanıtmak, üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve şehrimizin turizm potansiyeline dikkat çekmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Kütahya Turizm Master Planı'nda ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda doğaya saygılı ve sürdürülebilir turizm anlayışını destekleyen çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KUTSO'nun 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü, iş dünyasının temsilcilerini sosyal bir ortamda buluşturarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdi. Katılımcılar hem doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi hem de üyeler arasındaki iletişim ve iş birliğini geliştirme fırsatı buldu.

Programın sonunda katılımcılara yemek ikram edilirken, Kütahya'nın doğal ve turistik değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. KUTSO'nun, 100. yıl etkinlikleri kapsamında sosyal ve kültürel organizasyonlarını sürdüreceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre KUTSO'nun 100. Yılı'nda Türkmen Dağı'nda doğa yürüyüşü - Son Dakika

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