KUTSO Başkanı Argat, COP31'de KOBİ'lerin yeşil dönüşüm oturumunda eş başkan olacak - Son Dakika
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KUTSO Başkanı Argat, COP31'de KOBİ'lerin yeşil dönüşüm oturumunda eş başkan olacak

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KUTSO Başkanı Argat, COP31\'de KOBİ\'lerin yeşil dönüşüm oturumunda eş başkan olacak
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KUTSO Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında 13 Kasım'da KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne ilişkin oturuma eş başkanlık yapacak. Argat, aynı gün TİKAD panelinde kadın liderlerin yeşil gelecekteki rolünü konuşacak.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecine ilişkin oturuma eş başkanlık yapacak. Argat, aynı gün kadın liderlerin yeşil gelecekteki rolünün ele alınacağı panelde de konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi, hükümetlerin yanı sıra uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek. Zirve kapsamında iklim eylemi, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün iş dünyasına etkileri değerlendirilecek.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, TOBB öncülüğünde hayata geçirilen COP31 Business Forum bünyesinde eş başkanlığını yürüttüğü Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ'ler Çalışma Grubu kapsamında 13 Kasım Cuma günü düzenlenecek oturuma KUTSO Başkanı sıfatıyla eş başkanlık edecek.

KOBİ'lerin yeşil dönüşümü masaya yatırılacak

Saat 11.00-12.00 arasında gerçekleştirilecek oturumda, gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecinde karşılaştıkları sorunlar, finansmana erişim imkanları ve ihtiyaç duydukları destek mekanizmaları ele alınacak. KOBİ'lerin erişilebilir, düşük maliyetli ve uygulanabilir finansman modellerine ihtiyaç duyduğunu belirten Esin Güral Argat, COP31'in Türk iş dünyasının iklim gündeminde çözümün parçası olduğunu göstermesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. KOBİ'lerin COP sürecinde ayrı bir grup olarak tanınması ve kalıcı temsil için özel bir yapı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Argat, gelişmekte olan ekonomilere iklim finansmanının daha hızlı ulaştırılması, KOBİ'lere danışmanlık ve uygulama desteği sağlanması ile sınırda karbon düzenlemelerine uyum için finansal ve teknik destek mekanizmalarının kurulmasının önemine dikkat çekti.

"Odalar dönüşümün kilidi"

Ticaret ve sanayi odalarının KOBİ'lerin yeşil dönüşümünde önemli bir görev üstlenebileceğini belirten Argat, odaların eğitim, danışmanlık ve dönüşüm süreçlerini yönlendiren merkezler haline gelebileceğini kaydetti.

Büyük sanayi kuruluşlarının tedarikçi programlarının da dönüşüm sürecini tedarik zinciri boyunca yaygınlaştırabileceğini ifade eden Argat, Türkiye'de bu alanda elde edilen deneyimin uluslararası platformlara taşınmasını önemsediklerini belirtti.

Kadın liderlerin yeşil geleceğe katkısı konuşulacak

Esin Güral Argat, COP31 programı kapsamında 13 Kasım'da Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) tarafından düzenlenecek "Yeşil Geleceğin İş Dünyası: Kadın Liderlerin Gözünden" başlıklı panele de katılacak.

TİKAD yönetim kurulu üyesi ve W20 Türkiye Delegasyon Başkanı olarak görev yapan Argat'ın panelist olarak yer alacağı etkinlik, saat 14.40'ta COP31 Mavi Bölge'deki Zero Waste Museum Forum Stage'de gerçekleştirilecek. Panelin moderatörlüğünü Aslıgül Atasagun üstlenecek.

Kadın liderlerin bir araya geleceği panelde, kadınların iş dünyasındaki temsili, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerindeki rolleri ile geleceğin iş dünyasının şekillenmesine sağlayabilecekleri katkılar değerlendirilecek.

Kaynak: İHA
Esin Güral ArgatAntalyaEkonomiGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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