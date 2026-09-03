Ladik'teki Ambar Deresi ıslah çalışmalarında 15 menfezden 9'u tamamlandı - Son Dakika
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Ladik'teki Ambar Deresi ıslah çalışmalarında 15 menfezden 9'u tamamlandı

Ladik\'teki Ambar Deresi ıslah çalışmalarında 15 menfezden 9\'u tamamlandı
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Samsun'un Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'ndeki Ambar Deresi'nde taşkın riskini azaltmak için yürütülen ıslah çalışmalarında 15 menfezden 9'unun imalatı tamamlandı. Proje bitince dere yatağının akış kapasitesi artacak, yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlara karşı korunacak.

Samsun'un Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde bulunan Ambar Deresi havzasında taşkın riskini azaltmaya yönelik ıslah çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki dere yatağının bin 100 metrelik bölümünde duvar imalatı tamamlandı.

9 menfezin yapımı tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkınlara karşı korunması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında yapılması planlanan 15 menfezden 9'unun imalatı tamamlanırken, bir menfezde ise tabliye döküm aşamasına gelindi.

2 tersip bendi ve 1 ıslah sekisi yapılacak

Proje kapsamında ayrıca dere yatağının güvenliğinin artırılması ve taşkın riskinin azaltılması amacıyla 2 tersip bendi ile 1 ıslah sekisi inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Ambar Deresi havzasında dere yatağının akış kapasitesinin artırılması, taşkınların yerleşim yerleri ve tarım arazilerinde oluşturabileceği zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. DSİ ekiplerinin Samsun ve ilçelerinde taşkın kontrolü ile dere ıslah çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Samsun, Tarım, Ladik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ladik'teki Ambar Deresi ıslah çalışmalarında 15 menfezden 9'u tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ladik'teki Ambar Deresi ıslah çalışmalarında 15 menfezden 9'u tamamlandı - Son Dakika
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