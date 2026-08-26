Leyleklerin Sonbahar Göçü Başladı - Son Dakika
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Leyleklerin Sonbahar Göçü Başladı

Leyleklerin Sonbahar Göçü Başladı
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Tekirdağ'da gökyüzünde leylek sürüleri renkli görüntüler oluşturdu. Göç eylül sonuna kadar sürecek.

Doğanın en görkemli döngülerinden biri olan leyleklerin sonbahar göçü başladı. Avrupa ve Balkanlar'daki üreme alanlarından yola çıkan yüz binlerce leylek, kışı geçirmek üzere Afrika'ya doğru ilerlerken Tekirdağ semalarında ortaya çıkan görüntüler renkli görüntülere sahne oldu.

Ağustos ayıyla birlikte başlayan sonbahar göçünde Trakya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan leylekler, güneye doğru yolculuklarını sürdürüyor. Süleymanpaşa'da sürü halinde ilerleyen çok sayıda leylek, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gökyüzünü kaplayan leylek sürüsü, vatandaşların da ilgisini çekti. Göç eden kuşların gökyüzünde oluşturduğu görüntüler adeta görsel şölen oluşturdu.

Çorlu girişinde de görüntülenmişti

Tekirdağ'da leylek hareketliliği geçtiğimiz günlerde Çorlu ilçesinde de görüntülenmişti. Çorlu girişindeki aydınlatma direkleri ve ağaçlık alanlarda yoğunlaşan leylek sürüsü, cep telefonlarıyla kaydedilmişti.

Afrika'ya uzanan zorlu yolculuk

Avrupa ve Balkanlar'dan yola çıkan leylekler, Türkiye üzerinden Afrika'ya ulaşan önemli göç rotalarını kullanıyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden ilerleyen sürüler, İstanbul Boğazı ve Belen Geçidi gibi önemli hava koridorlarını takip ederek güneye yöneliyor.

Denizlerin üzerindeki soğuk hava şartları nedeniyle karasal güzergahları tercih eden leylekler, gündüz saatlerinde oluşan termal hava akımlarından yararlanarak uzun süre kanat çırpmadan süzülebiliyor.

Göç eylül sonuna kadar sürecek

Leyleklerin zorlu göç yolculuğunun eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, göç döneminde sulak alanların korunmasının ve göç güzergahlarındaki enerji nakil hatlarının kuşlar açısından güvenli hale getirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Tekirdağ, Eylül, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Leyleklerin Sonbahar Göçü Başladı - Son Dakika

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