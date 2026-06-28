Leyleklerin Zorlu Hayat Mücadelesi - Son Dakika
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Leyleklerin Zorlu Hayat Mücadelesi

28.06.2026 13:02
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Tokat'ta leylek çiftinin iki yavrusu, doğanın sert koşulları nedeniyle hayatta kalamadı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 25 yıl sonra yeniden yuva yapan leylek çiftinin iki yavrusunu kaybetmesi, doğanın zorlu yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

Başçiftlik ilçesinde uzun yıllar sonra yeniden görülen leylekler, ilçe halkını sevindirdi. Yaklaşık 25 yıl sonra ilçeye gelen leylek çifti, ilçe merkezinde bulunan caminin kubbesine yuva yaptı. İlkbahar aylarında etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen yuvasını terk etmeyen leyleklerin dört yumurtasından biri gelişimini tamamlayamadı. Kalan üç yumurtadan ise birer gün arayla üç yavru dünyaya geldi. Doğa fotoğrafçısı Nazif Karakoç, leylek ailesini haftalar boyunca dron ile takip ederek görüntüledi. Bir süre sonra yavrulardan birinin hareketsiz kaldığını fark ettiğini belirten Karakoç, sonrasında yaşanan doğal süreci de kayıt altına aldı. Karakoç, "Burası Tokat'ın Başçiftlik ilçesi. 25 yıldır ilçemize leylek gelmiyordu. Nihayet bu yıl leylekler yeniden gelmeye başladı. Cami kubbesine yuva yaptılar. Nisan ayında üzerlerine kar ve yağmur yağmasına rağmen yuvalarını terk etmediler. Dört yumurtadan biri büyük ihtimalle soğuk nedeniyle gelişimini tamamlayamadı. Kalan üç yumurtadan bir ay önce üç yavru çıktı. Baba leylek sürekli yiyecek getiriyor, anne leylek de yavruları besliyordu. Üç gün önce dron ile yaptığım çekimlerde yavrulardan birinin hareketsiz olduğunu fark ettim. Bugün ise acı bir manzarayla karşılaştık. Anne leylek iki yavruyu öldürmüş. Leyleklerde doğada göç edemeyecek kadar güçsüz yavruların elenmesi görülebiliyor. Anne leylek de iki yavruyu öldürerek sağ kalan yavrunun yaşamını sürdürmesi için beslenmesini sağladı" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başçiftlik, Hayvanlar, 3. Sayfa, Tokat, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Leyleklerin Zorlu Hayat Mücadelesi - Son Dakika

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