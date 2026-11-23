Marmara Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılara zor anlar yaşattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi limandan denize açılamazken, uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda büyük gemi de fırtına nedeniyle Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Denizdeki fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle avlanmaya ara veren balıkçılar, limanda kaldıkları süreyi ağ bakımı, tamirat ve tadilat işleriyle değerlendiriyor. Balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesini beklerken teknelerinde ve av araçlarında bakım çalışmaları yapıyor.

Yarın yeniden denize açılmayı bekliyorlar

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodos fırtınası nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını belirterek, balıkçı camiasının bu süreyi ağ bakımı ve tamirat işleriyle değerlendirdiğini ifade etti. Havanın yarın düzelmesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını kaydeden Pehlivanoğlu, palamut ve lüfer avlamak için ağlarını denize bırakacaklarını söyledi.