Lüleburgaz'da Mısır Üretimi Korunuyor - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Mısır Üretimi Korunuyor

Lüleburgaz\'da Mısır Üretimi Korunuyor
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Mısırda verim kaybını önlemek için Batı Mısır kök kurduna karşı feromon tuzaklar kullanılıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mısır üretiminde verim kayıplarının önlenmesi amacıyla Batı Mısır kök kurdu zararlısına yönelik feromon tuzak takip çalışmaları devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalarda mısır ekili alanlar düzenli olarak kontrol ediliyor.

Mısır üretiminde önemli verim kayıplarına neden olabilen zararlıların erken tespit edilmesi ve popülasyon yoğunluğunun takip edilmesi amacıyla tarlalara feromon tuzaklar yerleştiriliyor. Teknik ekipler, belirlenen alanlarda bulunan tuzakları kontrol ederek zararlının bölgedeki hareketliliğini ve yoğunluğunu takip ediyor.

Zararlı popülasyonu takip ediliyor

Çalışmalar kapsamında feromon tuzaklarda yapılan kontrollerle Batı Mısır kök kurdunun yayılım durumu ve yoğunluğu izleniyor. Elde edilen veriler doğrultusunda üretim alanlarında gerekli değerlendirmelerin yapılması ve muhtemel verim kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen saha çalışmalarında mısır alanlarının genel durumu da incelenirken, üreticilerin zararlı organizmalara karşı zamanında önlem almasının önemine dikkat çekiliyor.

Lüleburgaz'da sürdürülen çalışmalarla hem mısır üretiminin korunması hem de zararlıların neden olabileceği ekonomik kayıpların azaltılması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin üretim sezonu boyunca tarımsal alanlardaki kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Ekonomi, Tuzak, Mısır, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Lüleburgaz'da Mısır Üretimi Korunuyor - Son Dakika

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