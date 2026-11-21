Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, su ürünleri faaliyetlerinde bulunan işletmeler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetlendi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçede faaliyet gösteren ilgili işletmelere yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüldüğü bildirildi.